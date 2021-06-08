بدء العمل بقرار إدراج مصر والسودان والبحرين على قائمة السفر البريطانية الحمراء

لندن- (بي بي سي):

دخلت قيود سفر جديد ة بسبب فيروس كورونا حيز التنفيذ في بريطانيا، مع إضافة سبع دول إلى القائمة الحمراء التي يُنصح بعدم السفر إليها إلا للضرورة القصوى بسبب تفشي وباء كورونا، ومن بينها ثلاث دول عربية.

والدول السبع هي: أفغانستان، والبحرين، وكوستاريكا، ومصر، وسريلانكا، والسودان، وترينيداد وتوباغو.

ومعظم الدول الأخرى حول العالم مدرجة على القائمة البرتقالية، التي تعني أن السفر إليها ممكن، ولكن لا ينصح به ما لم يكن ضروريا.

وسيضطر السائحون البريطانيون العائدون من البرتغال الآن إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة عشرة أيام، بعد إخراج هذه الوجهة السياحية من القائمة الخضراء.

وتقول شركات الطيران وشركات العطلات إن سياسة السفر التي تعتمدها الحكومة البريطانية أضرت بأعمالهما بشدة وبصناعة السفر بالكامل.