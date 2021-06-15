سد النهضة: وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الدوحة لبحث الأزمة

الدوحة- (بي بي سي):

تستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تشاوريًا لوزراء الخارجية العرب، يعقبه دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة، ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان، واجتماع ثالث لبحث آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في وقت سابق، إن الجامعة تعلم جيدًا التطورات والملابسات المتعلقة بسد النهضة الآخذة في التصاعد، مضيفًا أن "كلاً من مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسي من الجامعة العربية".

وفي بيان مشترك، الأربعاء الماضي، دعت مصر والسودان إلى "تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب"، في إشارة إلى إعلان السلطات الإثيوبية عزمها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل.

وترأس قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة، عقب تسلمها رئاسة الدورة الـ155 لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، من مصر في مارس الماضي.