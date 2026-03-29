يقترب من 54 جنيها.. سعر الدولار اليوم يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق مقابل الجنيه

كتب : منال المصري

10:44 ص 29/03/2026 تعديل في 11:52 ص

قفز سعر الدولار 74 قرشا مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد ليسجل أعلى مستوى في تاريخه ويلامس مستوى 54 جنيها للمرة الأولى بحسب بيانات بنكي الأهلي ومصر.

لماذا قفز الدولار إلى أعلى مستوى؟

يأتي تحرك سعر الدولار في أول رد فعل على قرارات الحكومة التقشفية بإغلاق المحال التجارية والعمل عن بعد بداية من الأحد المقبل ولمدة شهر.

وهذا العامل ليس الوحيد لكن تصاعد أجواء الحرب الأمريكية الإيرانية تثير قلاقل المستثمرين في العملات المحلية وتدفعهم للتخارج من الدول الناشئة ومنها مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي: قفز إلى 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 74 قرشا.

بنك مصر: قفز إلى 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 74 قرشا.

بنك القاهرة: 53.44 جنيه للشراء، و53.54 جنيه للبيع بزيادة 69 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 53.52 جنيه للشراء، و53.62 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 53.52 جنيه للشراء، و53.62 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشا للشراء والبيع..

بنك البركة: 53.3 جنيه للشراء، و53.4 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 53.44 جنيه للشراء، و53.54 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع. بزيادة 65 قرشا للشراء والبيع.

أحدث الموضوعات

بسبب خطر بالمقاعد.. هيونداي تستدعي أكثر من 60 ألف سيارة
أخبار السيارات

بسبب خطر بالمقاعد.. هيونداي تستدعي أكثر من 60 ألف سيارة

بسبب الكهرباء.. إحالة 6 مديري مدارس للشئون القانونية بالجيزة
مدارس

بسبب الكهرباء.. إحالة 6 مديري مدارس للشئون القانونية بالجيزة
الملعب كامل العدد.. نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا
رياضة محلية

الملعب كامل العدد.. نفاد تذاكر مباراة مصر وإسبانيا
سعر اليورو يقفز مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر اليورو يقفز مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
خلاف على رؤية الأطفال.. شاب يطعن طليقته في الشارع بالمحلة
أخبار المحافظات

خلاف على رؤية الأطفال.. شاب يطعن طليقته في الشارع بالمحلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة
سعر الذهب اليوم بمصر يعود للارتفاع ببداية تعاملات الأحد
الأرصاد: أمطار متفاوتة على هذه المناطق.. وتقل تدريجيًا في هذا الموعد- صور