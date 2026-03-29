قفز سعر الدولار 74 قرشا مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد ليسجل أعلى مستوى في تاريخه ويلامس مستوى 54 جنيها للمرة الأولى بحسب بيانات بنكي الأهلي ومصر.

لماذا قفز الدولار إلى أعلى مستوى؟

يأتي تحرك سعر الدولار في أول رد فعل على قرارات الحكومة التقشفية بإغلاق المحال التجارية والعمل عن بعد بداية من الأحد المقبل ولمدة شهر.

وهذا العامل ليس الوحيد لكن تصاعد أجواء الحرب الأمريكية الإيرانية تثير قلاقل المستثمرين في العملات المحلية وتدفعهم للتخارج من الدول الناشئة ومنها مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي: قفز إلى 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 74 قرشا.

بنك مصر: قفز إلى 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع بزيادة 74 قرشا.

بنك القاهرة: 53.44 جنيه للشراء، و53.54 جنيه للبيع بزيادة 69 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 53.52 جنيه للشراء، و53.62 جنيه للبيع، بزيادة 76 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 53.52 جنيه للشراء، و53.62 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشا للشراء والبيع..

بنك البركة: 53.3 جنيه للشراء، و53.4 جنيه للبيع، بزيادة 70 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة 80 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 53.44 جنيه للشراء، و53.54 جنيه للبيع، بزيادة 69 قرشا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني: 53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع. بزيادة 65 قرشا للشراء والبيع.