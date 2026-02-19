إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري

كتب : منال المصري

11:54 ص 19/02/2026

أحمد كجوك وزير المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، طرح "سند المواطن" للأفراد اعتبارًا من الأحد المقبل، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، في إطار حرص وزارة المالية على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا.

وأوضح في بيان اليوم، أن سهولة استرداد هذا السند، الذي يتميز بدرجة عالية من الأمان، على نحو يعطي فرصة جيدة للمواطنين بالاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية.

وأكد الوزير، أن هذا الإصدار يأتي في إطار جهود وزارة المالية الهادفة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، من خلال إتاحة منتجات ادخارية واستثمارية جديدة وآمنة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن مكاتب البريد ستكون منفذًا لتقديم هذه الخدمة وبيع السندات بشكل حصري، في شراكة مؤسسية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه الأداة الاستثمارية بجميع المحافظات بكل سهولة.

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن اختيار هيئة البريد منفذًا حصريًا لتقديم خدمة التقدم لشراء سند المواطن خلال المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراته التشغيلية، ودوره الوطني في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة.

وأشارت إلى أن مكاتب البريد ستقوم بتقديم الخدمة للمواطنين وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية، وبما يضمن سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.

وأوضحت أن إتاحة سند المواطن من خلال شبكة مكاتب البريد بجميع المحافظات والمراكز والقرى، تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى هذه الأداة الاستثمارية الموثوقة، بما يسهم في دعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد كجوك وزير المالية طرح سندات للأفراد المالية تطرح سندات سندات للأفراد بعائد شهري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضبط 4 كيلو ذهب وفضة مقلدة بمحال الصاغة بالقاهرة
حوادث وقضايا

ضبط 4 كيلو ذهب وفضة مقلدة بمحال الصاغة بالقاهرة
الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
اقتصاد

الذهب يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
فيديو اعتداء طالب على مدرس بمدينة نصر يثير الجدل.. والتعليم تكشف التفاصيل
أخبار مصر

فيديو اعتداء طالب على مدرس بمدينة نصر يثير الجدل.. والتعليم تكشف التفاصيل
دنيا سمير غانم ونجوم الفن يشيدون بتقليد ميرهان حسين لـ شريهان
دراما و تليفزيون

دنيا سمير غانم ونجوم الفن يشيدون بتقليد ميرهان حسين لـ شريهان
"كان رايح يصلي التراويح".. تفاصيل مقتل محام شاب في أولى ليالي رمضان
أخبار المحافظات

"كان رايح يصلي التراويح".. تفاصيل مقتل محام شاب في أولى ليالي رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لأول مرة.. المالية تطرح سندات للأفراد الأحد المقبل عبر مكاتب البريد بعائد شهري
الدولار يقفز 52 قرشًا دفعة واحدة أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة