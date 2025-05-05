حصيلة مصر من 5 مصادر للنقد الأجنبي ترتفع 19% إلى 52.33 مليار دولار في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:



ارتفعت حصيلة مصر من 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي.

وبحسب بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي، فإن حصيلة مصر من 5 مصادر رسمية للنقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 52.335 مليار دولار بالنصف الأول من العام المالي 2024-2025 مقابل نحو 44 مليار دولار بنفس الفترة من 2023-2024.



وتأتي حصيلة النقد الأجنبي لمصر من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.



وعززت تحويلات المصريين العاملين بالخارج من نمو حصيلة مصر من النقد الأجنبي لتخفف من حدة تراجع إيرادات قناة السويس التي تلقت ضربة قوية بسبب التوترات الدائرة في منطقة البحر الأحمر على مدار أكثر من عام.



ويقدم مصراوي حصيلة مصر من 5 مصادر أساسية للنقد الأجنبي في النصف الأول من 2024 -2025:

- تحويلات المصريين العاملين بالخارج: ارتفعت بنحو 80.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.



- حصيلة الصادرات: نمت بنسبة 13.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 18.71 مليار دولار مقابل نحو 16.45 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.



- إيرادات السياحة: زادت بنسبة 12.4% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 8.7 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق.



- حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر: ارتفعت بنسبة 9.7% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 6 مليارات دولار مقابل نحو 5.53 مليار دولار بنفس الفترة عن العام السابق.



- إيرادات قناة السويس: تراجعت بشكل حاد بنسبة 62.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق.

