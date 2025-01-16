بعد زيادة المعروض.. 4 بنوك تخفض سعر شراء الريال السعودي خلال اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر شراء الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
وجاء هذا التراجع بعد زيادة المعروض من العملات العربية مقابل الطلب بزيادة 90% بعد زيادة التنازلات، وفق ما قاله اثنان في أكبر شركتين للصرافة لـ"مصراوي".
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.38 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.45 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.38 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.45 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.39 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.45 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.40 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.45 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.40 جنيه للشراء، و 13.47 جنيه للبيع.
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