بعد زيادة المعروض.. 4 بنوك تخفض سعر شراء الريال السعودي خلال اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر شراء الريال السعودي في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

وجاء هذا التراجع بعد زيادة المعروض من العملات العربية مقابل الطلب بزيادة 90% بعد زيادة التنازلات، وفق ما قاله اثنان في أكبر شركتين للصرافة لـ"مصراوي".

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.38 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.45 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.38 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.45 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.39 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.45 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.40 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.45 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.40 جنيه للشراء، و 13.47 جنيه للبيع.

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