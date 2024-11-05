ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.03 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و13.09 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.03 جنيه للشراء ، و 13.09 جنيه للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.05 جنيها للشراء ، و 13.09 جنيهًا للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.06 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.09 جنيه للبيع بزيادة قرشًا.

بنك القاهرة: 13.02 جنيه للشراء بزيادة 3 قر وش، و 13.08 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.