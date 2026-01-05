إعلان

الرئيس السيسي يثمّن الجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل للمكونات الجنوبية اليمينة

كتب : مصراوي

03:15 م 05/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي الجهود السعودية استضافة مؤتمر للمكونات الجنوبية اليمن التعاون العربي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بعد إصابة الفنان إسماعيل شرف بسرطان القولون.. احذر هذه الأعراض
نصائح طبية

بعد إصابة الفنان إسماعيل شرف بسرطان القولون.. احذر هذه الأعراض
الهجمات السيبرانية تتصاعد.. الصين تشن حربا هجينة على تايوان
أخبار و تقارير

الهجمات السيبرانية تتصاعد.. الصين تشن حربا هجينة على تايوان
رسالة دعم من ليفربول لمحمد صلاح قبل مواجهة بنين (صورة)
رياضة عربية وعالمية

رسالة دعم من ليفربول لمحمد صلاح قبل مواجهة بنين (صورة)
سعر الدولار يتراجع للمرة الثانية اليوم في بنكي الأهلي ومصر
أخبار البنوك

سعر الدولار يتراجع للمرة الثانية اليوم في بنكي الأهلي ومصر
الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع غير المصرفي
اقتصاد

الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع غير المصرفي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس