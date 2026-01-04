إعلان

الساعات الأخيرة تشعل المشهد الانتخابي.. كثافة تصويت لافتة في إعادة نواب أرمنت بالأقصر

كتب : مصراوي

07:05 م 04/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

جدل تعديلات الإيجار القديم.. محام يرد: هل يمكن إلغاء القانون؟- فيديو
مع استحقاق الـ 27% بالأهلي ومصر.. تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك
هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات بسعر فائدة 19% مع استحقاق الـ27% غدا؟
طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية