إعلان

أمطار وبرودة شديدة.. موجة الطقس السيئ تضرب بورسعيد

كتب : مصراوي

11:17 م 12/01/2026

سسشس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صفر على القمة.. طوارئ في سانت كاترين لمواجهة الصقيع (صور)
أخبار المحافظات

صفر على القمة.. طوارئ في سانت كاترين لمواجهة الصقيع (صور)
من أصول مصرية.. تعيين دينا باول رئيسا ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة ميتا
أخبار و تقارير

من أصول مصرية.. تعيين دينا باول رئيسا ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة ميتا
وزير الدفاع الإيراني: في حال أي اعتداء علينا سنهاجم مصالح العدو في أي مكان
شئون عربية و دولية

وزير الدفاع الإيراني: في حال أي اعتداء علينا سنهاجم مصالح العدو في أي مكان

في الإسكندرية.. آخر أيام ترام الرمل "قبل التطوير" (قصة مصورة)
حكايات الناس

في الإسكندرية.. آخر أيام ترام الرمل "قبل التطوير" (قصة مصورة)
"يانجو بلاي" تكشف عن صور شخصيات مسلسلاتها في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"يانجو بلاي" تكشف عن صور شخصيات مسلسلاتها في رمضان 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)