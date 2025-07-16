الرئيسية أخبار مصراوى TV الثانوية العامة.. "مش مهم هتجيب كام الأهم هتبقى ايه؟" 04:31 م الأربعاء 16 يوليه 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا ووكمان الثانوية العامة تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة طبل ومزمار والزغاريد مالية الشارع.. الشرقية بتفرح بنهاية الثانوية العامة أخبار “سهل بس عايز تركيز”.. طلاب الثانوية بالإسماعيلية يعلقون على امتحان الرياضيات أخبار ممنوع الزيارة.. "اليوم المتكرر والصحة نعمة احمدوا ربنا عليها" أخبار اقوي مراجعة في مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة ...اعرف الأسئلة المتوقعة أخبار