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أعاصير مدمرة تجتاح الولايات المتحدة وتخلف 33 قتيلاً

11:45 م الأحد 16 مارس 2025
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اعاصير لولايات المتحدة
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