الرئيسية أخبار مصراوى TV نتنياهو يواصل أكاذيبه : خطة ترامب فرصة تاريخية 05:00 م الأحد 09 فبراير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا نتنياهو اسرائيل غزة فلسطين ترامب تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة "مشاهد لن تمر مرور الكرام".. إسرائيل تتوعد بعد تسلم رهائن من حماس أخبار خطة سرية .. هل يحوّل ترامب غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط؟ أخبار ترامب يفرض عقوبات تجارية.. كيف سيكون رد الصين والمكسيك وكندا؟ أخبار ترامب وماسك ضد جنوب إفريقيا...أزمة دبلوماسية تهز الاقتصاد والأسواق أخبار