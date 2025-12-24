إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لتغليظ عقوبة بعض المخالفات المرورية..10 آلاف جنيه للسرعة الزائدة

كتب : مصراوي

10:00 م 24/12/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء لمخالفات المرورية رعة الزائدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان