نظّمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس مسابقتي حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني، وذلك احتفالًا بشهر رمضان المبارك، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالتنسيق والإشراف الإداري من إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

جاءت هذه المسابقات في إطار حرص جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر على تنمية الجوانب الروحية والثقافية لدى الطلاب، واكتشاف المواهب المتميزة بينهم في حفظ القرآن الكريم، إلى جانب إبراز الأصوات المبدعة في مجال الإنشاد الديني، بما يعكس روحانيات الشهر الفضيل ويعزز القيم الدينية والوطنية.

ويأتي تنظيم هذه المسابقات ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، متمثلًا في أسرة طلاب من أجل مصر، تحت ريادة الدكتورة سمر رجب رائد أسرة طلاب من أجل مصر، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب – إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

وقد أسفرت مسابقة حفظ القرآن الكريم في مستوياتها الثلاثة عن فوز الطلاب أولًا: مستوى القرآن الكريم كاملًا (30 جزءًا): المركز الأول: الطالب مصطفى عبدالرحمن حجاج – كلية الطب، المركز الثاني: الطالبة هبة فراج سعد – كلية الزراعة، المركز الثالث: الطالب محمود عبدالعال مجاهد – كلية التربية النوعية

وعلى مستوى ثلثي القرآن الكريم (20 جزءًا): المركز الأول: الطالب يوسف أمين إمام – كلية الحاسبات والمعلومات، المركز الثاني: الطالبة دنيا سليمان سمير – كلية الحقوق، المركز الثالث: الطالبة دعاء ربيع سيد – كلية الآداب، وعلى مستوى ثلث القرآن الكريم (10 أجزاء): المركز الأول: الطالب عبدالرحمن يحيى عبدالحميد – كلية التجارة، المركز الثاني: الطالبة دعاء محمد محمود – كلية الزراعة، المركز الثالث: الطالبة رقية علي محمد – كلية الصيدلة.

كما أسفرت مسابقة الإنشاد الديني عن فوز المركز الأول: الطالب عمار عادل محمد العزب – كلية الطب البيطري، المركز الثاني: الطالب محمد عماد توفيق شعلان – كلية الحقوق، المركز الثالث: الطالبة مي محمد محمود أمين – كلية العلوم.

وأشادت لجنة التحكيم من أعضاء هيئة التدريس ورواد أسرة طلاب من أجل مصر بالمستوى المتميز الذي ظهر به طلاب الجامعة، مؤكدين أن أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تحرص دائمًا على دعم المواهب الطلابية وتنمية الوعي الديني والثقافي داخل الحرم الجامعي.

