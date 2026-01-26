وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل الهوية الجديدة لـ"أولمبياد الجامعات"

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن دوري الجامعات والمعاهد المصرية يعد رافدًا أساسيًّا لبناء الإنسان المصري، وداعمًا لتكوين شخصية الطالب المتوازنة علميًّا وبدنيًّا في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، معربًا عن تقديره لدعم القيادة السياسية للرياضة الجامعية.

وأشار خلال افتتاح دوري الجامعات، إلى أن التطوير المستمر للدوري وإضافة ألعاب جديدة يعكس إيمان الدولة بدور الشباب، موضحًا أن دوري الجامعات المصرية واصل مسيرته دون انقطاع مع التوسع المستمر في الألعاب الرياضية، وصولًا إلى إطلاق الهوية البصرية الجديدة للدوري تحت مسمى أولمبياد الجامعات المصرية، إلى جانب استحداث ألعاب أقاليم الجمهورية بنظام تصفيات نهائية لأبطال الأقاليم، بما يرسخ نمطًا جديدًا للتنافس الرياضي داخل الجامعات المصرية.

وبحسب بيان، أشار وزير التعليم العالي إلى أن النشاط الطلابي شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة، تجلت في إنتاج برامج نوعية، مثل: كاستينج جامعات، والمشاركة الفعالة في برنامج GenZ، إلى جانب التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مسلسل ميدتيرم الحاصل على أعلى المشاهدات على المنصات المختلفة حتى وصلنا مؤخرًا الى مليار مشاهدة، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين منحة علماء المستقبل لأكثر من 35 ألف منحة كلية وجزئية، كما تطور النشاط الرياضي الجامعي من حيث تنوع الأنشطة واتساع المشاركة، حيث شارك خلال العام الأخير ما يقرب من 400 ألف طالب في الأنشطة المختلفة، وحقق طلاب الجامعات إنجازات بارزة إقليميًّا ودوليًّا في بطولات عالمية وإقليمية.

كما أكد أن الرياضة الجامعية أصبحت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر في المحافل المختلفة، مشيدًا بدور د.أشرف صبحي ووزارة الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الرياضية الجامعية، مؤكدًا أن الاتحاد الرياضي للجامعات سيظل داعمًا لطلاب الجامعات، مشيرًا إلى تطلع مصر لتنظيم بطولات جامعية عالمية، وعلى رأسها بطولة العالم للجامعات 2031.

اقرأ أيضًا:

توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة