تنسيق الجامعات 2025.. شروط وتفاصيل الدراسة ببرنامج BIS تجارة حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية التجارة جامعة حلوان تفاصيل وشروط الدراسة ببرنامج نظم معلومات الأعمال (BIS) بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.

يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويُقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين رئيسيين، مع إمكانية إضافة فصل صيفي اختياري. ويتطلب الحصول على درجة البكالوريوس في BIS اجتياز 129 ساعة معتمدة خلال ثمانية فصول دراسية على الأقل، تشمل مشروع تخرج تخصصي في أحد مجالات استخدام نظم المعلومات في قطاع الأعمال، ويُحسب هذا المشروع ضمن متطلبات التخرج بواقع ست ساعات معتمدة.

يمزج البرنامج بين خبرات أكاديمية من كليتي التجارة والحاسبات والمعلومات، ويُدرس بالكامل باللغة الإنجليزية، ليمنح الدارسين تأهيلاً حقيقيًا لمنافسة محلية وإقليمية وعالمية. ومن خلال هذا الدمج الفريد بين الإدارة وتكنولوجيا المعلومات، يصنع البرنامج خريجًا متمكنًا قادرًا على فهم متطلبات السوق وتحليلها، وتقديم حلول ذكية ومبتكرة في عالم تتداخل فيه الأعمال مع البرمجيات والبيانات.

يفتح البرنامج آفاقًا واسعة في سوق العمل، حيث يتأهل الخريجون للعمل في مجالات متعددة، منها إنشاء وتحليل وتصميم النظم الإدارية، تصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية، التجارة والتسويق الإلكتروني، إنشاء قواعد البيانات المتخصصة، المحاسبة الإلكترونية، والعمل داخل قطاعات نظم المعلومات في البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، فضلًا عن شركات البرمجيات وتصميم شبكات المعلومات.

اقرأ أيضاً:

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026

يوميا.. معامل التنسيق تستقبل طلاب الثانوية لتسجيل رغبات المرحلة الثانية