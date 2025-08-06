كتب - عمر صبري:

تمكن طلاب كلية الهندسة بالمطرية، جامعة حلوان، من تحقيق سبق بحثي وتطبيقي في إنتاج الهيدروجين الأخضر النقي من مياه البحر المحلاة باستخدام الطاقة الشمسية، بنسبة نقاء تجاوزت 96%، وفق اختبارات أُجريت بمعامل معهد بحوث البترول، باستخدام مكونات محلية بالكامل في تجربة فريدة من نوعها على مستوى الجامعات المصرية.

وبحسب بيان لجامعة حلوان، تمكن فريق "ريهايدرو" من استخدام الهيدروجين الأخضر الذي تم إنتاجه في توليد الكهرباء بكفاءة عالية، مع تحقيق ميزة تنافسية في التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، حيث يُعد الهيدروجين الأخضر أحد الحلول الواعدة لتوفير طاقة آمنة ونظيفة وصديقة للبيئة، خاصة مع تعدد استخداماته الحيوية في قطاعات مثل صناعة الأمونيا الخضراء، وإنتاج الأسمدة، وتشغيل المركبات والطائرات، والصناعات الثقيلة.

لم يقتصر دور فريق "ريهايدرو" على الجانب البحثي فقط، بل استطاع أن يحقق صدى دوليًا من خلال الفوز بالمركز الثاني عالميًا والميدالية الفضية في "معرض ماليزيا للتكنولوجيا 2025"، إلى جانب مشاركاتهم الفاعلة في عدد من المسابقات المحلية، من أبرزها الحصول على المركز الأول في مسابقة "YLF Leaders League 4"، والمركز الأول في "ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج 2024" الذي نظمته نقابة المهندسين. ويواصل الفريق حاليًا الاستعداد للمشاركة في مسابقات دولية جديدة بهدف رفع اسم جامعة حلوان عاليًا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بجهود فريق "ريهايدرو"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد تجسيدًا واقعيًا لطموح الشباب المصري، وقدرته على الإبداع والابتكار في أهم مجالات المستقبل، وهو الطاقة النظيفة. وأكد قنديل أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب المتميزين، انطلاقًا من رؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية قادرة على تقديم حلول واقعية ومستدامة تواكب تطورات العالم.

كما أعرب الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة بالمطرية، عن فخره بهذا المشروع، مشيرًا إلى أن الكلية تدعم كافة المبادرات والمشروعات الطلابية التي تدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وتُسهم في تقديم خريجين قادرين على المنافسة عالميًا، مؤكدًا أن المشروع الحالي يعكس مستوى الإعداد العلمي والبحثي الذي تقدمه الكلية لطلابها.