نتائج بطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 52 الشهيد الرفاعي

كتب- عمر صبري:

أُقيمت منافسات بطولة المصارعة بالصالة المغطاة بجامعة المنوفية، بمشاركة ١٢٩ طالبًا من ٢٢ جامعة .

وأسفرت النتائج النهائية لبطولة المصارعة للجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 52 الشهيد الرفاعي عن الآتي:

الترتيب الخاص لوزن 55 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ طوسون يونس محمد (جامعة الأزهر)

- المركز الثاني: الطالب/ عبد الرحمن عمر محفوظ (جامعة أسيوط)

- المركز الثالث: الطالب/ مؤمن أحمد مصطفى (التعليم العالي)

الترتيب الخاص لوزن 60 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ يوسف محمد أبو شاهين (جامعة المنوفية)

- المركز الثاني: الطالب/ عبد الله محمد أحمد

(جامعة برج العرب التكنولوجية)

- المركز الثالث: الطالب/ شعبان صافي عبد الرازق (التعليم العالي)

الترتيب الخاص لوزن 63 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ يوسف محمود السيد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ محمد سيد عبد الرسول (التعليم العالي)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد محمد إسماعيل (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ عبد الرحمن السيد عبد الرحمن (التعليم العالي)

الترتيب الخاص لوزن 67 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ أدهم أيمن غريب (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ محمد صلاح عوض (جامعة المنوفية)

- المركز الثالث: الطالب/ عبد الحميد ممدوح عبد الحميد (التعليم العالي)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ يحيى أشرف إبراهيم (جامعة المنصورة)

الترتيب الخاص لوزن 72 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ عبد الرحمن أحمد علي (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ عبد العزيز يوسف عبد العزيز (جامعة المنوفية)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد حسام علي

(جامعة طنطا)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ عبد الله سامح حنفي (جامعة عين شمس)

الترتيب الخاص لوزن 77 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمد نصر سالم (جامعة حلوان)

- المركز الثاني: الطالب/ فارس محمد مسعد رشاد (التعليم العالي)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد أيمن محمد

(الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ عبد الرحمن أحمد مصطفى (برج العرب التكنولوجية)

الترتيب الخاص لوزن 82 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ عمر بدر عبد الله (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- المركز الثاني: الطالب/ محمد عاطف بخيت (جامعة أسيوط)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد سعيد محمد (جامعة القاهرة)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ عمر عصام السيد (جامعة العالمين)

الترتيب الخاص وزن 87 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمد مصطفى محمد (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ سعيد محمد سعيد

(جامعة مدينة السادات)

- المركز الثالث: الطالب/ محمد صبري عوض

(جامعة المنصورة)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ محمد جمال جاب الله (جامعة مدينة السادات)

الترتيب الخاص لوزن 97 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمود وليد عبد الفتاح (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ محمد عبد ربه علي أحمد (التعليم العالي)

- المركز الثالث: الطالب/ كريم موسى الدبي (جامعة المنوفية)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ محمد النبي حجازي (جامعة الإسكندرية)

الترتيب الخاص لوزن 130 كجم طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ سامي محمد فتحي (جامعة الإسكندرية)

- المركز الثاني: الطالب/ إبراهيم طارق إبراهيم (التعليم العالي)

- المركز الثالث: الطالب/ عمر رمضان جمعة

(الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ هشام ياسر هلال (جامعة فارس)

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