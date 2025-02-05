الطالب يختار أستاذه.. تفاصيل اللائحة الجديدة لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، صدور القرار الوزاري لاعتماد لائحة الساعات المعتمدة الجديدة لكلية دار العلوم لمرحلة "الليسانس"، ليبدأ العمل بها وتطبيقها على الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى اعتبارًا من العام الجامعي 2025- 2026.

وأوضح رئيس الجامعة أن اللائحة الجديدة لكلية دار العلوم تتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، ومع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتتضمن مقررات دراسية مستحدثة تتوافق مع استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الجامعة، مشيرًا إلى المقررات الجديدة التي تتضمنها اللائحة؛ مثل علم اللغة الحاسوبي، والأدب الرقمي، وتطبيقات الحاسوب، ونظم المعلومات والخرائط الإلكترونية.

وأكد عبد الصادق أن اللائحة تتيح للطلاب حرية اختيار المقررات الدراسية والأساتذة، وتوفر مقررات جديدة تسهم في انفتاح التخصص على العلوم الأخرى؛ مثل الأدب والفنون، والفن المصري، وتذوق الفنون التشكيلية، والمدخل إلى المقامات الموسيقية، وترسخ الهوية المصرية من خلال مقررات تتناول الشخصية المصرية، والثقافة الدستورية والقانونية، والأدب المصري، وأدب العامية، وتزود الطلاب بالمهارات التربوية وتكنولوجيا المعلومات، ومهارات الكتابة العلمية؛ مما يؤهلهم لأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إلى أن الكلية تشهد طفرة كبرى وتغييرًا جذريًّا من خلال انتقالها إلى نظام الساعات المعتمدة، واستحداث عدد من المقررات الدراسية الجديدة التي تعمل على تحقيق متطلبات العصر في قطاع العلوم الإنسانية، وتربط الخريجين بالواقع الاقتصادي والاجتماعي محليًّا وعالميًّا، وتسهم في تطوير المهارات المختلفة للطلاب وممارساتهم العملية من خلال مشروعات التخرج المستحدثة، موضحًا أن لائحة الليسانس في دار العلوم لم تتغير تغييرًا شاملًا منذ عام 1946؛ أي منذ انضمامها إلى جامعة القاهرة، عدا تغيرات طفيفة في بعض المقررات.

وأضاف عميد كلية دار العلوم أن الكلية عملت على استحداث مقررات جديدة؛ مثل الجغرافيا الوصفية، وفن تحقيق التراث، والاستشراق وقراءة التراث العربي، ومقارنة الأديان والنحو المقارن، وفن السيناريو والدراما (مع التركيز على الدراما التاريخية)، وأتاحت دراسة اللغات الصينية والكورية والأردية واللغات الإفريقية، إلى جانب اللغات الأجنبية الأساسية؛ مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بهدف تمكين طلاب الكلية في ريادة الأعمال من تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

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