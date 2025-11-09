معهد إعداد القادة ينظم برنامج ملتقى قادة الوعي لطلاب الجامعات والمعاهد

ينظم قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة برنامج "ملتقى قادة الوعي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية" خلال الفترة من ٩ إلى ١١ نوفمبر ٢٠٢٥، بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب الجامعي، وتنمية قدراتهم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ مبادئ الحوار البنّاء والانتماء الوطني.

يُقام البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ وإشراف الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبمشاركة طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد المصرية، في أجواء تفاعلية تسهم في بناء شخصية متوازنة تجمع بين العلم والوعي والانتماء.

ويتضمن البرنامج فعاليات فكرية وثقافية متنوعة، تشمل محاضرات توعوية حول الأمن القومي المصري وتحديات المجتمع، إلى جانب حوار وطني مفتوح بعنوان "صحح مفاهيمك"، والذى يأتى في إطار المبادرة التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الأوقاف، بمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث يتناول اللقاء أهمية تصحيح المفاهيم والسلوكيات المجتمعية، وتعزيز القيم الإيجابية، ونشر ثقافة احترام القانون والمسؤولية المجتمعية بين الشباب.

كما تتواصل فعاليات الملتقى من خلال ورش عمل تفاعلية حول تصحيح المفاهيم والقضايا المجتمعية، إلى جانب مبادرات طلابية مرتبطة بالمشروع الوطني للقراءة تحت شعار "مصر بألوان المعرفة"، فضلًا عن أنشطة ثقافية وفنية ورياضية تسهم في تعزيز روح القيادة والعمل الجماعي.

وأكد الدكتور كريم همام أن الشباب يمثلون خط الدفاع الأول عن الوعي المجتمعي الوطني، موضحًا أن بناء وعي طلاب الجامعات يعد حجر الأساس في حماية الفكر المصري من محاولات التضليل والتشويه، مشيرًا إلى أن معهد إعداد القادة مستمر في تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تُسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل مسؤولية بناء المستقبل بثقة وإرادة.

