طلاب بـ "فنون حلوان الأهلية" يبتكرون حلولًا ذكية للأثاث الخارجي -صور

كتب- عمر صبري:

قدم طلاب الفرقة الثالثة ببرنامج التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون والفنون التطبيقية بجامعة حلوان الأهلية، عدة نماذج وتصميمات متميزة خلال تسليم المشروعات العملية لمادة "تصميم الأثاث الخارجي" ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأظهر الطلاب إبداعًا ملحوظًا خلال تصميم مقاعد خارجية مبتكرة، جمعت بين الحداثة والتراث، مع مراعاة عناصر الاستدامة والوظيفية.

تمت المشروعات تحت إشراف الدكتورة دعاء عبد الرحمن، منسق البرنامج، والدكتورة آلاء مجدي، مسجل البرنامج، والدكتورة سلوى يوسف، مدرس المادة حيث عملت هيئة التدريس على دعم الطلاب وتوجيههم لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ تعكس رؤية البرنامج الأكاديمي في تحقيق التميز والابتكار.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، بالجهود المبذولة من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار والإبداع لدى طلابها.

وأضاف: نعمل على خلق بيئة تعليمية تجمع بين التميز الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يساهم في إعداد جيل قادر على تقديم حلول مستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب التطورات العالمية.

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