طب قصر العيني تدشن المكتب الأخضر بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية

كتب- عمر صبري:

دشنت كلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، المكتب الأخضر في قاعة الاحتفالات الكبرى بالكلية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر (WHO)، تحت عنوان "Eco Friendly Campus: It All Starts with Us".

جاء ذلك بحضور ممثل عن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر، وتحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

كما حضر عدد من وكلاء الكلية، ونائب المدير التنفيذي، ومستشار العميد، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى هيئة المكتب الأخضر وعدد كبير من الطلاب.

وأكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، على أهمية دور المكتب الأخضر في نشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية داخل الكلية، مشيرا إلى ضرورة التوعية المستمرة في الممارسات الطبية والحياتية، مشدداً على أهمية تبني الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية ثقافة تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة ليس فقط داخل حرم الكلية، بل أيضاً في البيئة المحيطة.

كما أشار إلى أهمية تفعيل مبادرات ومشاريع أبحاث البيئة بالتعاون مع الأطراف المعنية داخل وخارج الكلية، مؤكداً على دور الطاقة النظيفة في المستقبل القريب. وأوضح أن مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة، الذي يحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية، يأخذ في اعتباره الاستدامة البيئية بشكل غير مسبوق، من خلال الاهتمام بمسائل الطاقة النظيفة، المساحات الخضراء، وتقليل التلوث والانبعاثات، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات الخطرة.

كما أشار إلى أهمية تعزيز مفاهيم الوعي البيئي لدى طلاب قصر العيني، معتبرًا إياهم مستقبل الطب في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

من جهته، أشاد الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالدور الرائد لإدارة الجامعة في نشر وعي الاستدامة والحفاظ على البيئة داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا على ضرورة اعتماد الممارسات اليومية اللازمة للحفاظ على البيئة من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

