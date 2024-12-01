قيمتها 20 ألفًا.. 8 معلومات وشروط جائزة "شباب الباحثين" المستحدثة بجامعة القاهرة
كتب- عمر صبري:
وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على استحداث جائزة جديدة لجوائز الجامعة باسم " شباب الباحثين"، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الجائزة المستحدثة.
1- تمنح للمتميزين من أعضاء الهيئة المعاونة.
2- عدد هذه الجوائز 32
3- قيمة كل منها 20000 جنيه ويمنح من يحصل عليها شهادة تقدير.
4- تمنح في المجالات السبعة العلوم الإنسانية والتربوية 4 جوائز، والعلوم الاجتماعية 4 جوائز، والعلوم الزراعية 6 جوائز، والعلوم الأساسية 6 جوائز، والعلوم الطبية 4 جوائز، والعلوم الصيدلية 4 جوائز، والعلوم الهندسية 4 جوائز.
5- شروط التقدم للجائزة ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا وقت التقدم للجائزة.
6- أن يكون المتقدم من بين أعضاء الهيئة المعاونة (معيد – مدرس مساعد).
7- أن تكون الأبحاث المقدمة للجائزة باسم جامعة القاهرة.
8- ألا يكون المتقدم قد حصل على جائزة الجامعة التشجيعية أو جائزة الدولة التشجيعية.
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