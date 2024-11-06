مكتب جوائز جامعة عين شمس ينظم لقاءً تدريبياً لتقديم الدعم الفني

كتب- عمر صبري:

نظم مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لقاءً تدريبياً مع مديري العلاقات الثقافية ومسؤولي الجوائز في جميع كليات الجامعة، بهدف مناقشة متطلبات الجوائز وضمان استمرارية تميز الجامعة في هذا المجال الحيوي ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

يأتي اللقاء فى إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز المنافسة وتحقيق الريادة الأكاديمية، حيث تواصل الجامعة تميزها من خلال علماءها وروادها في مختلف التخصصات.

عُقد اللقاء بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، بإشراف الأستاذ الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج، مشرف مكتب الجوائز بالجامعة، ومحمد فتحي الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بحضور مديرى الإدارات المعنية بالجوائز وعدد من ممثلي الإدارات بالكليات وبالتعاون مع إدارة الشبكات وتكنولوجيا المعلومات وفريق البوابة الالكترونية بالجامعة.

شهد اللقاء حضوراً وتفاعلاً من مسؤولي العلاقات الثقافية ومتابعي نظام الجوائز في مختلف الكليات، حيث نوقشت جميع المحاور ذات الصلة، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التميز. واشتملت النقاشات على تسهيل إجراءات التقديم والمتابعة للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس لجوائز الدولة المقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى الجوائز المحلية والإقليمية والدولية وجوائز الجامعة بمختلف مستوياتها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التحديثات على الدليل الإرشادي لجامعة عين شمس، وإدراج جائزة الجامعة التقديرية للمرأة لهذا العام، مع التركيز على تيسير الوصول إلى النماذج والأدلة لأعضاء هيئة التدريس لتسهيل كافة إجراءات التقدم.

يأتي هذا اللقاء التدريبي في إطار جهود الجامعة لدعم الكفاءات الأكاديمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس، بهدف تعزيز مشاركتهم الفعّالة في المسابقات والجوائز. ويمثل هذا الجهد جزءاً من استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحسين تصنيفها العالمي وترسيخ ريادتها في مجال الجوائز وتحقيق مزيد من الإنجازات المتميزة.

واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات التي شملت مواصلة المتابعة الدورية وتقديم الدعم الفني لإدارات العلاقات الثقافية ومسؤولي الجوائز في الكليات، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لمتابعة نظام الجوائز وتحسين جودة الأداء. كما تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية لرصد المستجدات وتقديم تقارير الأداء، بهدف تذليل العقبات وتعزيز التواصل مع مكتب الجوائز لمواكبة التطورات المختلفة في مجال الجوائز الأكاديمية، بما يعزز مكانة الجامعة ويدعم استمراريتها التنافسية.