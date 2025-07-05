كتب- عمر صبري:

ببدأ مكتب التنسيق في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة فقط الراغبين في اختبارات القدرات 2025 يوم السبت الموافق 12 يوليو الجاري، وذلك لمدة أسبوعين.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط.

وأضافت أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية المتقدمة نظام 5 سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول.

ويمكن الطلاب تقديم رغبات اختبارات القدرات عبر الرابط التالي، اضغط هنا. https://tansik.digital.gov.eg

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