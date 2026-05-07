انتهاء الاستعدادات لامتحانات نهاية العام للمرحلة الإعدادية بالجيزة

تابع الشيخ مجدي أتي، صباح اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، أعمال امتحانات النقل الابتدائي والثانوي بمعهدي فتيات الخصوص الإعدادي الثانوي، والخصوص بنين الإعدادي الثانوي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية، وحرصًا على توفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات داخل اللجان.

حضور قيادات الأزهر خلال الجولة

رافقه خلال الجولة الأستاذ عادل الصياد، وبحضور الأستاذة أسماء طبل، حيث شملت المتابعة تفقد اللجان والاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية داخل المعهدين.

التأكيد على الانضباط والشفافية

وأكد الشيخ مجدي أتي خلال جولته أهمية تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، وتوفير المناخ التربوي المناسب الذي يساعد الطلاب والطالبات على أداء الامتحانات في هدوء واستقرار، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في أعمال المتابعة والرصد، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

إشادة بحسن التنظيم داخل المعاهد

ومن جانبه، أشاد موفد قطاع المعاهد الأزهرية بحسن تنظيم اللجان وانتظام العمل داخل المعهدين، مثمنًا الجهود المبذولة من إدارات المعاهد والعاملين بها لضمان خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالته التعليمية والدعوية.