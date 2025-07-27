كتب- عمر صبري:

كشف المجموع التكراري لطلاب الثانوية العامة، أن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع من 320 درجة وحتى 299.5 درجة 93.5% 7789 طالب وطالبة من الثانوية العامة النظام الجديد بخلاف الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القديمة.

وبلغ إجمال الطلاب الحاصلين حتى 299 درجة 93.4% 8630 طالب وطالبة، وفي حالة قررت اللجنة العليا للتنسيق قبول حوالي 8 آلاف فقط سيكون الحد الأدنى للطب البشري أي الحدين السابقين.

كما كشف المجموع التكراري لطلاب الثانوية العامة أن عدد الطلاب الحاصلين على 320 درجة 100% شعبة علمي علوم وحتى الدرجة 293 91.5% بلغ 21645 طالب وطالبة.

ويعتبر إجمالي عدد الطلاب المذكور في الفقرة الأولى هو العدد السموح به في تنسيق المرحلة الأولى.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة في اليوم التالي من استلام طلاب الثانوية العامة الشهادات من مدارسهم الحكومية.

وأكد مصدر مسئول بمكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد الحكومية، أن وزارة التعليم العالي مستعدة لبدء تنسيق المرحلة الأولى والسماح لطلاب الثانوية العامة 2025 تسجيل الرغبات.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن سبب التأخير في إعلان الحدود الدنيا وتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025 هو عدم وصول الشهادات الخاصة بطلاب الثانوية العامة إلى المدارس والتي تتضمن الرقم السري الخاص بكل طالب والمستخدم في الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات.

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام ٢٠٢٥، بلغ حتى الآن ١٠٤ آلاف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني اضغط هنا، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٥.

وفيما يلي قائمة الكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

١. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

٢. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

٣. كلية التربية الموسيقية بالزمالك – جامعة حلوان

٤. كلية التربية الفنية بالزمالك – جامعة حلوان

٥. كلية التربية الفنية – جامعة المنيا

٦. كليات علوم الرياضة

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويُهيب مكتب التنسيق بأبنائنا الطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق ٣٠ يوليو الجاري، إيذانًا بانتهاء مرحلة تسجيل اختبارات القدرات.

وحرصًا من الوزارة على دعم الطلاب خلال هذه المرحلة، وفّرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة مجموعة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية المنشورة على صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني.

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