"التعليم" تعلن تعديلات جديدة في هيكل امتحانات الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن إدخال تعديلات على هيكلة عدد من المواد الدراسية في امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، وذلك في إطار تطوير المنظومة التعليمية ومواكبة متطلبات النظامين القديم والجديد.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي عقده خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لامتحانات الثانوية العامة، بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالزمالك، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وأكد "عبد الحكم"، أن التعديلات شملت حذف مادتين من مواد اللغات الثانية، بالإضافة إلى إلغاء مادة الجيولوجيا كمادة منفصلة، ودمج أجزاء منها في منهج الأحياء.

كما أوضح أنه تم توحيد فروع مادة الرياضيات، التي كانت تضم 4 فروع في النظام القديم، لتُختصر في امتحانين فقط بالنظام الجديد.

وفيما يتعلق بمادة اللغة العربية، أشار "عبد الحكم"، إلى أنها ستظل موحدة بين جميع الشعب، بينما تم توحيد مادة اللغة الإنجليزية لطلاب النظامين، مع تقليص عدد الأسئلة من 42 في النظام القديم إلى 37 سؤالًا في النظام الجديد.

وحول مواد التاريخ والجغرافيا، أوضح "عبد الحكم"، أنها ستبقى دون تغيير في كلا النظامين، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمادتي الفيزياء والكيمياء، حيث لم تطرأ عليهما أي تعديلات في المنهج أو طبيعة الامتحان.

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