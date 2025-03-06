كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي للترم الثاني من العام الدراسي 2024-2025، بهدف دعم الطلاب ومساعدتهم في متابعة مستواهم الدراسي بانتظام.

رابط التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025

أوضحت الوزارة، أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الخاصة بجميع المواد الدراسية من خلال الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: هنا

خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية للصف الأول الإعدادي 2025

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- التوجه إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- تحديد المرحلة التعليمية (الإعدادية) واختيار الصف (الأول الإعدادي).

- الضغط على قسم التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

- تحديد الفصل الدراسي (الثاني) واختيار المادة الدراسية المطلوبة.

- الضغط على بحث لعرض التقييمات المتاحة وتحميلها من خلال أيقونة التحميل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير مصادر تعلم متنوعة لمساعدة الطلاب على تحسين الأداء الدراسي ومتابعة التقدم في مختلف المواد على مدار الفصل الدراسي.

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