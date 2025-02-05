طلب إحاطة لعدم إتاحة نتيجة ثالثة إعدادي بالقاهرة بالمجان

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن المخالفة الواضحة في حق الطلاب في معرفة نتائجهم بشكل مجاني؛ حيث قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة عدم إتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة للفصل الدراسي الأول للطلاب بعد اعتمادها من الدكتور المحافظ، وكُلفت المديرية بأن تكون النتيجة متاحة للطلاب بشكل مجاني.

وأضاف راضي: إلا أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قررت حرمان أبنائنا الطلاب من الحصول على النتيجة بشكل مجاني، وباعت المديرية نتيجة الشهادة الإعدادية لإحدى شركات الاتصالات الخاصة؛ حيث يضطر ولي الأمر إلى الاتصال ودفع مبلغ كبير نظير الحصول على النتيجة؛ مما أدى إلى حرمان طلاب المدارس من معرفة النتائج بشكل مجاني، مما يخل بمبدأ مجانية التعرف والحصول على النتيجة دون مقابل.

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