أكدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه على الرغم من توضيح وزارة التربية والتعليم بأن ما أُثير حول زيادة عدد أيام الدراسة في العام المقبل لا يزال محل دراسة ولم يُحسم بعد، فإن شريحة كبيرة من أولياء الأمور تُرحب بهذه الخطوة في حال تطبيقها بشكل مدروس، لما لها من آثار إيجابية على جودة العملية التعليمية.

وأوضحت الحزاوي أن أحد أبرز التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، هو قصر مدة العام الدراسي مقارنة بحجم المناهج، ما شكل عبئًا كبيرًا على جميع أطراف العملية التعليمية، وأثر على كفاءة الشرح داخل الحصة .

وأضافت أن زيادة عدد الأيام الفعلية للدراسة ستُسهم بالضرورة في إطالة مدة الحصة الدراسية، مما يُمنح الطلاب فرصة أكبر للفهم والتطبيق، كما تتيح مساحة كافية لممارسة الأنشطة التي تُسهم في بناء شخصية الطالب، وتُعزز دور المدرسة كبيئة تعليمية وتربوية في آنٍ واحد.

وأشارت الحزاوي إلى أن الكثير من الأسر تعاني من ضيق الوقت اليومي لأبنائهم، ما بين الدراسة والمذاكرة وعدم وجود وقت لممارسة الهوايات أو الحياة الاجتماعية، مما يسبب ضغطًا نفسيًا متواصلًا. ومن هنا، فإن توزيع المناهج على عام دراسي أطول من شأنه أن يُخفف هذا الضغط، ويجعل العملية التعليمية أكثر توازنًا وفاعلية.

واختتمت الحزاوي تصريحها بمطالبة الوزارة بضرورة دراسة القرار بعناية، مع تفعيل الرقابة الجادة على المدارس، لضمان التزامها الكامل بدورها التربوي والتعليمي، بما يعود بالنفع الحقيقي على الطلاب وأسرهم من زيادة عدد أيام العام الدراسي عما هو عليه الآن.

