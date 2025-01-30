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ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2025- رابط الاستعلام

12:03 ص الخميس 30 يناير 2025

سعيد عطية، مدير مديرية تعليم الجيزة

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كتب- أحمد الجندي:

أعلن سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة إلكترونيًا.

يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن النتائج باستخدام الرقم القومي للطالب أو الطالبة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول الرقمي، بما يساهم في توفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، إضافة إلى دعم تحليل بيانات الطلاب لتحديد نقاط القوة والضعف، مما يساعد على وضع برامج علاجية لمواجهة التحديات والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

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سعيد عطية
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