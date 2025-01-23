اليوم.. انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية

كتب- أحمد الجندي:

انتهت اليوم الخميس امتحانات نصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، حيث اختتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم، كما انتهت بشكل نهائي تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول.

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي الجيزة والقاهرة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية داخل لجان امتحانية مؤمنة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم، حيث أنهى نحو مليون و200 ألف طالب تقييمات الترم الأول في مواد اللغة العربية، اللغة الأجنبية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، والرياضيات.

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