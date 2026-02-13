أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم المسلمين بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، متناولا في خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي الشريف جملةً من المعاني الإيمانية العظيمة، حول الصيام والعبادة في شهر رمضان المبارك.

وأوضح القاسم أن الإسلام دينٌ متين يقوم على أركانٍ واضحة، تتمثل في الشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا، مبينًا أن هذه الأركان تمثل أساس العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وتقوم عليها حياة المسلم إيمانًا وسلوكًا؛ يقول الله -تبارك وتعالى- في الحديث القدسي: «ما تقرَّبَ إليَّ عبدي بشيءٍ أفضل من أداء ما افترضتُ عليْهِ».

وسلّط فضيلته الضوء على فضل صيام شهر رمضان ومكانته الرفيعة، مؤكدًا أنه فريضةٌ عظيمة كتبها الله على عباده، وموسمٌ تُفتح فيه أبواب الجنة، وتُغلق أبواب النار، وتُصفّد فيه الشياطين، داعيًا إلى اغتنام أيامه ولياليه بالطاعات، والبعد عن المعاصي قولًا وعملًا.

وأكد خطيب المسجد النبوي أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل هو عبادة شاملة تهدف إلى تهذيب النفس، وضبط الجوارح، وتزكية القلوب، مشددًا على أن قيمة الأعمال عند الله تُقاس بسلامة القلب والإخلاص في النية، ومحذرًا من أن المعاصي قد تنقص أجر الصائم، أو تذهب بثمرة عبادته.

وبيّن القاسم أن شهر رمضان هو شهر الإحسان والصدقة والجود، وميدانٌ للتسابق في الخيرات، مستشهدًا بهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي كان أجود الناس، ويزداد جوده في رمضان، داعيًا إلى البذل ومواساة المحتاجين، وتفطير الصائمين، وكفالة اليتامى والمساكين.

كما أشار فضيلته إلى فضل الصلاة بعد الفريضة، وقيام الليل في رمضان، وميزة الاجتماع على القيام، وعظيم أجر من قام مع الإمام حتى ينصرف، وسعة فضل الله تعالى، وأن الدعاء بابٌ عظيم لا يُرد، لا سيما في هذا الشهر المبارك، مشيرًا إلى فضل ليلة القدر، وكونها خيرًا من ألف شهر، وحثَّ على تحريها في العشر الأواخر من رمضان، والإكثار فيها من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، اقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وحرص السلف الصالح على إحيائها بالطاعة والعبادة.

واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد المحسن القاسم خطبته بالتأكيد أن رمضان فرصة عظيمة للتوبة والرجوع إلى الله، وأن أيامه معدودة وسريعة الانقضاء، قال تعالى: “وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”، داعيًا المسلمين إلى اغتنام هذا الشهر المبارك بالإكثار من القيام وسائر الطاعات، وسأل الله القبول والتوفيق، وأن يجعل شهر رمضان شهر خيرٍ وبركةٍ ومغفرةٍ للأمة الإسلامية جمعاء.

