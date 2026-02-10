إعلان

أحكام رمضان والصيام (4).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم صومها

كتب : علي شبل

07:35 م 10/02/2026

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق

اقترب شهر الصيام والقيام وصالح الأعمال، شهر رمضان المبارك المبارك، وبهذه المناسبة التي ينتظرها بشوق ملايين المسلمين، كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أحكام الصيام الشرعية.

وفي هذه الحلقة يكشف فضيلة المفتي الأسبق عن مَا يَحْرُمُ صَوْمُهُ مِنَ الأَيَّامِ، مستندا إلى ما جاء في متن الغاية والتقريب المشهور بـ متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، قائلًا إنه: يَحْرُمُ صِيَامُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ، هي:

1) العِيدَانِ: وهما يومُ عيدِ الفطر ويومُ عيدِ الأضحى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسولَ الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يومِ الأضحى ويومِ الفطر. [صحيح مسلم]

2) وأيّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةُ: وهي الثلاثةُ التي بعد يومِ النَّحْرِ.

قال رسولُ الله ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ». [صحيح مسلم]

■ ويُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ إلا أن يوافقَ عادةً له؛ فمن كانت عادته صيامَ يومٍ وإفطارَ يومٍ، أو صيامَ الاثنين والخميس، فوافق صومُه يومَ الشكِّ فلا كراهةَ عليه. وله صيامُ يومِ الشكِّ أيضًا عن قضاءٍ ونَذْرٍ.

ويومُ الشك هو يومُ الثلاثين من شعبان.

قال رسولُ الله ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ». [صحيح مسلم]

