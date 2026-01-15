أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سائلة قالت فيه:" لما بروح المسجد في صلاة الجماعة النساء بيصلوا لوحدهم والرجال بيصلوا في مكان لوحدهم، بس أنا ما بسمعش صوت الإمام، أعمل إيه؟ وهل صلاتي صحيحة؟ أرجو الإفادة".

قال أمين الفتوى، أن هذا سؤال مهم ويتكرر كثيرًا، مشيرًا إلى أن السيدة نادية تصلي في المكان المخصص للنساء بينما الرجال يصلون خلف الإمام في المكان المخصص لهم، وهي لا تسمع صوت الإمام ولا تراه أثناء الصلاة، وتساءلت عن صحة صلاتها، مؤكّدًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد خارج هذه الحجرة، وكانت الحجرة ملاصقة للمسجد وبينهما فاصل يمنع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة، ومع ذلك صلّى الصحابة خلفه وهم لا يرونه، وأخذ الفقهاء من هذا الحديث أن المأموم إذا رأى الإمام أو سمع صوته أو رأى من يصلي خلف الإمام فاقتداؤه به جائز ولا حرج فيه.

وأضاف كمال كمال، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الصلاة تكون صحيحة إذا كانت المرأة تصلي في المكان المخصص للنساء وتسمع صوت الإمام أو صوت مكبرات الصوت التي تنقل صوته، كما تكون صحيحة أيضًا إذا لم تسمع صوت الإمام لكنها ترى من يصلي خلف الإمام، لأن الفقهاء نصّوا على أن الاقتداء يصح بسماع صوت الإمام أو برؤية من يصلي خلفه أو من يكبّر بعده.

