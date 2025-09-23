دفاعاً عن السنة المشرفة، حذر الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، من بعض الأحاديث غير الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث يشير إلى ثواب مساعدة الرجل لامرأته في أعمال المنزل.

وكان العالم الأزهري تلقى سؤالا من سيدة تسأل عن هذا الحديث (ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها)، وتقول هل هو حديث صحيح؟

وأكد مرزوق، في رده عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا حديث موضوع وعلامات الوضع لائحة عليه كما ذكر أهل العلم.

ونبه عميد كلية أصول الدين سابقا إلى أن من السنة مساعدة الرجل لزوجته في المنزل، قائلًا ان مساعدة الرجل لزوجته في المنزل ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة، مستشهدًا بما ورد عن الأسود بن يزيد فال : سئلت عائشة رضي الله عنها : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟

قالت : كان يكون في مهنة أهله - يعني خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.. رواه البخاري في صحيحه.

وفي الحديث فوائد أوضح منها:

1 - أن مساعدة الرجل لزوجته سنة نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

2 - أن من عد هذا العمل نفصا في الرجولة فهو متنطع فليس هو أشرف من أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لذلك ذكر الإمام النووي هذا الحديث الشريف تحت باب التواضع من رياض الصالحين .

3- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشعله عن صلاة الجماعة شيء.

وختم العالم الأزهري قائلًا: حبذا لو التزم الجميع بذلك إذن لسعدنا في بيوتنا ومع ربنا عز وجل.

حديث شائع عن الحجر الأسود: مكذوب ولا يصح

وفي سياق دفاعه عن السنة المشرفة، كان الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، حذر، في وقتٍ سابق، من حديث شائع منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، عن الحجر الأسود، وهو حديث مكذوب لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم.

وكان الدكتور مختار مرزوق تلقى سؤالًا من أحد طلاب كلية أصول الدين بأسيوط عن حديث (الحجر الأسود يمين الله في الأرض)، وهل هو صحيح؟.. ليرد العالم الأزهري موضحا أن هذا الحديث ورد بلفظ (الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله عز وجل أن لا يعصيه).

وأشار أستاذ التفسير إلى أنه حكم على هذا الحديث في السلسلة الضعيفة بالوضع، كما ورد بلفظ (الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده) وقال: منكر رقم 223، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وإسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن أبي أبي شيبة وغيره. وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث قال : وأبو معشر ضعيف انظر العلل المتناهية.

وأضاف مرزوق، عبر صفحته على فيسبوك، أنه صح في شأن الحجر الأسود هذا الحديث الذي يدل علي جليل قدره عند الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم (إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق) رواه ابن حبان والحاكم انظر صحيح الجامع.. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.

