كتب - علي شبل:

علق الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، وأمين عان هيئة كبار العلماء بالأزهر، على الحادث الذي وقع خلال حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، وأسفر عن وفاة شاب وإصابة آخرين.

طالب وكيل الأزهر السابق بمحاسبة المسئولين عن الحادث ومنظمي الحفل، واصفا مثل تلك الحفلات ب"الحفلات التافهة".

وقال شومان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "يجب على منظمي الحفلات التافهة عدم تعريض حياة الناس للخطر، ويجب محاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة".

وكان حفل الفنان محمد رمضان، الذي أقيم مساء الخميس داخل أحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، شهد حادثًا مأساويًا، أسفر عن وفاة أحد العاملين في فريق التنظيم، وإصابة آخرين، بعد انفجار أسطوانة غاز كانت ضمن معدات الألعاب النارية على المسرح.



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