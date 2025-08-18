كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من الأمور التي أسعدته مؤخرًا هو الحديث الذي دار في إحدى حلقاته عن قول الله تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن"، مشيرًا إلى أن تفسير كلمة "واضربوهن" أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن كلمة "الضرب" لا تعني الإيذاء الجسدي كما يظن البعض، وإنما تحمل معاني متعددة في اللغة العربية، قائلاً: "الضرب في القرآن له نحو 14 معنى، وليس من بينها بالضرورة العنف الجسدي، بل قد يشير إلى الابتعاد أو المفارقة، كما في قوله تعالى: فاضرب لهم طريقًا في البحر يبسًا أي شقّ طريقًا".

وأكد أن هذا التفسير قوبل بهجوم شديد من أصحاب الفهم التقليدي، مضيفًا: "بعض الأشخاص من أنصار العقلية العنيفة، والذين يضربون زوجاتهم، انفجروا على مواقع التواصل بالهجوم والسباب، بدلًا من مناقشة الموضوع بالحجة".

وأشار الجندي إلى أن النبي محمد ﷺ لم يضرب امرأة قط، مستنكرًا كيف يمكن للنبي أن يخالف القرآن الكريم إن كان الضرب فيه أمرًا حتميًا، موضحا: "القرآن تحدث عن وجود النشوز بالفعل، كما في سورة التحريم، لكن رغم ذلك لم يُنقل عن النبي أنه ضرب زوجة، مما يدل على أن الأمر لا يعني الإيذاء الجسدي".

وشدد على أنه لا يوجد في الإسلام ما يُسمى بضرب الزوجة، واصفًا ذلك بـ"التخلف العقلي"، وأضاف ساخرًا من بعض التبريرات المتداولة: "يقول لك اضربها بالسواك! طوله كام ده؟ سواك إيه اللي هيضرب بيه؟! حتى اللي بيقول يضرب ضربًا غير مبرح، الكلام كله خارج عن السياق الحقيقي".

وأكد الجندي أن مراتب التعامل مع النشوز كما وردت في الآية واضحة، قائلاً: "(فعظوهن) بالكلام والنصيحة (واهجروهن في المضاجع)، أي بالمباعدة في الفراش، (واضربوهن) أي ابتعدوا عنهن تمامًا كخطوة تصعيدية للفت النظر، وليس للعنف الجسدي".

وأضاف أن هذه الوسائل الثلاث تُستخدم تدريجيًا لمحاولة إصلاح العلاقة، مؤكدًا أن الخطوة الأخيرة تعني الانفصال المؤقت أو مغادرة المنزل إن لم تُجدِ الطرق السابقة.

وأشار الجندي إلى أن النشوز قد يحدث من الطرفين، مستشهدًا بقوله تعالى: "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا..."، موضحًا أن القرآن عادل في معالجته للمشكلات الزوجية من كلا الجانبين.

ولفت إلى أن ما قاله في هذا الشأن أكدته دار الإفتاء المصرية، قائلاً: "نشرت فتوى للدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بتاريخ 23 يوليو الماضي، قال فيها بوضوح إن الضرب في الآية لا يعني الإيذاء الجسدي أو العنف كما يظنه البعض".

وأوضح أن الدكتور الطحان أشار إلى أن كلمة "الضرب" تحمل معنى "الفصل" أو "الترك" في بعض المواضع، كما في قوله تعالى: "فاضرب لهم طريقًا في البحر يبسًا"، مؤكدًا أن الإسلام يرفض تمامًا الاعتداء على الزوجة أو إهانتها.

وتابع الجندي قائلًا: "هذا تأكيد جديد على ما ذكرته، والحمد لله رب العالمين أن الله جبر خاطرنا في هذه المعركة الفكرية، ويسعدني دائمًا أن أرى في المجتمع أصواتًا تنحاز إلى العقل، والتحضر، والرحمة".

