كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التصدي للمجرمين في الشارع ليس دور المواطن وإنما دور أجهزة الأمن، موضحًا: "لو أنت ماشي وشفت واحد شايل سيف أو سنجة وبيعوّر الناس، صور المشهد وابعت، لكن ما تتعرضش له، الشرطة هي اللي هتتعامل، مالكش دعوة بالتصادم، ما تتصادمش مع مجرم".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج"لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" أن الحادث الأخير بتاع الوحات بيّن لنا قد إيه الشرطة في دقائق معدودات كانت موجودة، الكاميرات المثبتة أمام المتاجر ساعدت في ضبط الشارع بدرجة كبيرة، ويا سلام لو المشرّع يطبق تجربة الكاميرات الموجودة في بربريز العربيات زي أوروبا، لأنها بتوضح مين الغلطان، ومين اللي عدى، ومين اللي فرمل، وبتنهي أي جدال أو افتراضات.

وأوضح: "إيه اللي يمنع إننا ندرّس مادة المرور في المدارس زي التربية القومية والدين والرياضة والعلوم؟ دي حاجة هتحافظ على ولادنا وتقلل الخسائر البشرية الرهيبة اللي بنشوفها كل يوم على الطرق".

وأضاف: "إحنا عندنا كوارث مرورية مضحكة رغم الألم والحسرة، زي واحد ماشي عكس الإتجاه على كوبري، أو بيرقص على الموتوسيكل في فرح، أو طريق دولي يتقفل عشان عروسة تعمل فوتوسيشن.. المشاهد دي ما تتشافش غير عندنا، وكل ده بسبب غياب الانضباط وإبعاد الدين عن المرور."

وأضاف: "عشان كده أنا سميت الموضوع (فقه المرور)، المرور له قواعد وفقه، لكن إحنا مش مدركينه، ومين في مصر بيسوق النهاردة من غير ما يبص في الموبايل؟ المخالفات بالملايين، والموضوع محتاج مواجهة قومية، قانونية، دينية ومجتمعية".

وقال: "في أوروبا شفت مشهد حضاري عند المساجد: شباب متطوع لابس السديري الفوسفوري ينظم ركن العربيات وقت الجمعة، علشان ما يعملوش أزمة مرور.. المشهد ده بيخلي صورة المسلمين مشرفة، وده اللي لازم نطبقه هنا".

