محمد علي يوضح ما هو لبن الفحل وما حكمه؟

كتب-محمد قادوس:

ما هو لبن الفحل وما حكمه؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده هو اللبن الذي ينزل من ثدي المرأة بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد.

وأضاف علي في رده لمصراوي: في حكمه: اختلف الفقهاء على قولين: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لبن الفحل يحرم وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وهو قول علي، وابن عباس رضي لله عنهم، وعائشة -رضي لله عنها-على اختلاف عنها، والأوزاعي، والثوري.

والقول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن لبن الفحل لا يحرم. وهو قول عائشة -رضي لله عنها-على اختلاف عنها، وروي ذلك عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن المسيب.

وأوضح الداعية، أن الراجح: الذي رجحه أهل العلم -بل جزم البعض أنه محل إجماع المتأخرين من السلف-أن لبن الفحل يحصل به التحريم، وذلك لوجود النص الصريح.

وبين علي، أن الفحل يقصد به الرجل، ونسب إليه اللبن لأنه ناتج عن وطئه للمرأة، ويدل عليه حديث عائشة قالت: استأذن على أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الله الحجاب فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك.... رواه البخاري.

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