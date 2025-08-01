ما هو القدر المحرم من الرضاع؟.. محمد علي يوضح

كتب-محمد قادوس:

ما هو القدر المحرم من الرضاع؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الفقهاء رحمهم الله اختلف في القدر المحرم من الرضاع، فمذهب المالكية والحنفية إلى أن الحرمة تحصل بوصول لبن المرضعة إلى جوف الرضيع، سواء كان الواصل قليلا أو كثيرا، ودليلهم في ذلك ذكر الحرمة بالرضاع دون تقييد.

واستشهد في ذلك بقول الله-تعالي- في سورة النساء" وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ".

وبقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".. متفق عليه.

وتأولوا الأحاديث التي فيها تحديد عدد الرضعات المحرم بحملها على ما إذا لم يتحقق وصول اللبن إلى جوف الرضيع.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الشافعية والحنابلة ذهب إلى أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات.

وأوضح الداعية أن المذهب الأخير هو المرجح، ويشترط لاعتبار الرضعة أن تحصل بحيث يمسك الرضيع الثدي، ثم يرضع منه حتى يتركه باختياره، فهذه هي الرضعة المشبعة، وقد تتكرر في المجلس الواحد.

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