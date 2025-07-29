حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح

كتب-محمد قادوس:

حكم الرضاعة من الخالة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن من رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، والرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات.

وأستشهد الداعية بقول النبي-صلى الله عليه وسلم-:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".. متفق عليه.

وأضاف علي في رده لمصراوي: يترتب على من رضع من خالته من الأحكام ما يلي:

1-أن الولد يكون بمثابة الابن لخالته حيث يصير أخا من الرضاع لأبنائها وبناتها ولكل من رضع من لبنها كما يكون أيضا عما، أو خالا من الرضاع لكل ذرية أبناء وبنات تلك الخالة وذرية كل من رضع منها

2-أنه يكون بمثابة الابن لزوج الخالة ـ صاحب اللبن ـ فيكون أخا لأبنائه وبناته ولكل من ارتضع من لبنه، كما يكون عما، أو خالا لجميع ذرية أولاد الزوج المذكور ولجميع ذرية من رضع لبنه.

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