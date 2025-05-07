ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب - علي شبل:

ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، لتجيب عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أن الأصل في البنزين والسولار أنهما مِن جملة الطاهرات، فلا تتنجس الملابس أو البدن بما يصيبها من آثارهما، كما أن تلك الآثار لا تمنع من وصول الماء إلى العضو، وعليه تكون الطهارة -وضوء أو غسلًا- صحيحة شرعًا، وكذلك الصلاة.

وأضافت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء: ومع أن الثياب طاهرةٌ فإن أمكن تغييرها عند الصلاة لكان حَسَنًا، فلبس أحسن الثياب عند إرادة الصلاة مِن جملة المندوبات.

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