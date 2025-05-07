هل هي بدعة؟.. أمين الفتوى يوضح حكم قول "زمزم" بعد الوضوء

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم قول "زمزم" بعد الوضوء، وهل يعد ذلك من البدع المستحدثة في الدين، أم قولها جائز شرعًا.

يقول أمين الفتوى إن مِن العادات الحسنة الموجودة في مناطق الريف المصري قول المسلم لأخيه بعد الوضوء "زمزم"، وهو مِن العادات المستحسنة؛ لأنه دعاء بالوضوء أو الشُّرْب أو الاغتسال من ماء زمزم المبارك.

وأوضح ربيع، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مراد الداعي بذلك: الدعاء بأداء الحج أو العمرة، وإنما اختار الناس ماء زمزم في الدعاء دون غيره لبركته وفضله على سائر المياه، وهو من الدعاء المستحب شرعًا؛ إذ الدعاء عقب الوضوء مستحب، بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من المعاني الجليلة والمقاصد النبيلة؛ كدعاء المسلم لأخيه، وإدخال السرور على قلب المتوضئ، وإثارة الشوق إلى البيت العتيق والمقام الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأتم السلام.

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