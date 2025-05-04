ما شروط الوقوف بعرفة؟.. الدكتور أحمد الرخ يجيب

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أحمد الرخ، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، ولا يصح الحج بدونه، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، في إحدي حلقاته المذاعة على قناة" الناس": أن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى فجر يوم النحر، ويكفي للحاج أن يقف في أي لحظة خلال هذه المدة، راكبًا أو ماشيًا، جالسًا أو قائمًا، مؤكدًا أن عرفة كلها موقف إلا "بطن عُرَنة"، كما ورد في الحديث الشريف، فلا يجوز الوقوف فيه.

وأضاف الرخ أن من السنة للحاج أن يجمع بين جزء من النهار وآخر من الليل في الوقوف، وأن يكون متطهراً، ويستقبل الكعبة المشرفة، ويكثر من الدعاء والذكر والتضرع، فقد وقف رسول الله ﷺ في عرفة يدعو ربه دعاء المسكين المستغيث، وهو أشرف الخلق وأحبهم إلى الله.

وأشار أستاذ الشريعة إلى أن الدعاء في هذا اليوم العظيم مستجاب، بل هو أعظم يوم تُرجى فيه مغفرة الذنوب وتبديل السيئات حسنات، ولهذا لا ينبغي للحاج أن ينشغل بأي شيء عن التوبة والذكر والتضرع، كما يُكره له الصيام، والإسراع في المشي، والتطوع بالصلاة بين الظهر والعصر.

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