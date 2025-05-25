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ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

07:07 م الأحد 25 مايو 2025

حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة

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كتب- علي شبل:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: ما حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة؟، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يجوز لمن هو خارج الصلاة أن يفتحَ على الإمامِ إذا أخطأ في قراءته ولم يفتح عليه أحد من المأمومين خلفه ولا تبطل الصلاة حينئذٍ.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، أنه يجوز ذلك مع مراعاة عدم المبادرة إلى ذلك ولا ابتداؤه بالرد، إلا إذا توقف الإمام عن القراءة وطلب الفتح عليه.

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دار الإفتاء المصرية حكم الفتح على الإمام ممن هو خارج الصلاة الصلاة
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