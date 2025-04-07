هل تأخير الغسل من الجنابة لما بعد الفجر يفسد صيام الست من شوال؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب- علي شبل:

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد الفجر وتأثيره على صحة صيام الأيام الستة من شوال.

أكد أمين الفتوى خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أنه طالما كانت الجنابة قد حدثت قبل طلوع الفجر، فإن تأخير الغسل إلى بعد الفجر لا يؤثر على صحة الصيام، سواء كان هذا نتيجة لعلاقة زوجية أو استحلام، فلا تأثير على صحة الصيام، ما دام لم يتناول الشخص الطعام أو الشراب بعد طلوع الفجر.

وأشار إلى أن هذا الحكم مستند إلى ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليه الفجر وهو جنب، فيغتسل ثم يصلي الفجر في وقته، دون أن يكون لذلك تأثير على صحة الصيام.

وأكد أن المسلم يجب أن يستمر في أداء العبادات بشكل صحيح، وفي حال حدوث مثل هذه الظروف، ينبغي عليه أن يتبع السنة النبوية ولا يقلق بشأن صحة صيامه طالما أنه لم يفطر في اليوم.

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