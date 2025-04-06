"عبادة الوقت اللي إحنا فيه دلوقتي".. 7 عبادات ينصح بها مصطفى حسني

كتب- علي شبل:

نصح الداعية الإسلامي مصطفى حسني، ببعض العبادات في الوقت الحالي، الذي أكثر فيه الفتن والقلاقل.

وقال حسني، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن أفضل عبادة في "الوقت اللي احنا فيه دلوقتي":

١. وحدة الصف.. نجنب الخلافات محتاجين جدار من وحدة الصفوف.. "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ".

٢. ⁠ الدعاء.. ماتنساش في دعاءك كل يوم دعاء للوطن والأمة، بكل يقين إن النصر قريب.. "أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ".

٣. ⁠مراجعة النفس والتوبة.. راجع حالك وارجع لربك، لأن التوبة طريق للنصر والفتح.. والنصر يبدأ من انتصارك على نفسك.. "إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ".

٤. ⁠ حسن الظن بالله.. أعظم عبادة.. سلّم بيقين وافتكر أن الأمر كله بيد الله وإنه القاهر فوق عباده.. "إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ".

٥. ⁠أمانة الكلمة.. ماتعملش شير أو تكتب كلمة إلا وانت متبين منها ومتأكد من حاجتين.. إنها صادقة ومن مصدر صحيح.. ومناسبة للوقت.

٦. ⁠الاجتهاد.. ابذل قصارى جهدك في اللي بتعمله.. شغل أو مذاكرة.. اعمل اللي عليك للآخر في اللي ربنا مستخدمك فيه دلوقتي.. "مقامك حيث أقامك".

٧. ⁠مداومة الذكر.. حصن قلبك ونفسيتك بالذكر.. حافظ على أورادك اليومية.. قوي قلبك وابني جدار قوي يحميك من الشيطان ويحمي نفسيتك من الضعف أو الإحباط.. "أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".

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